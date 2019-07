Amiens : les berges du bassin de la Hotoie interdites au public et aux animaux domestiques

Amiens

Les habitués du parc de la Hotoie s'en sont certainement rendu compte : les rats prolifèrent depuis quelques mois autour du bassin. Le service Hygiène et Santé de la Ville d’Amiens a donc mis en place un traitement rodonticide pour tenter d'éradiquer ces rongeurs.

Un hiver trop doux

C'est l'une des conséquences de la douceur de l'hiver passé : les rats se sont reproduits plus qu'à l'accoutumée. Un phénomène aggravé par les fortes températures actuelles et les travaux dans la ville qui poussent les rongeurs à se déplacer. Les agents de la ville d'Amiens ont donc entamé un traitement des berges du bassin, côté promenade de la Hotoie. Jusqu'au 14 août 2019, ils viendront tous les jours déposer de la mort-aux-rats et s'assurer que les barrières et les panneaux d'informations disposés le long de la zone traitée sont bien en place.

Surveillance des animaux domestiques

Le traitement utilisé est un anticoagulant : les rats qui se blesseront après l'avoir consommé se videront de leur sang. Le service Hygiène et Santé de la Ville d’Amiens rappelle que des barrières ont été mis en place sur le versant concerné pour ne pas que les promeneurs et les enfants puissent s'approcher. Il recommande aussi de surveiller les animaux domestiques pour éviter tout risque d'ingestion.