Amiens Métropole recherche 40 foyers volontaires pour un défi de réduction des déchets

Objectif : 25% de déchets en moins en six mois. Et c'est ouvert à tout le monde !

Une grande expérience pour aider des familles de l'agglomération amiénoise à réduire leurs déchets : ça s’appelle le défi "zéro gaspi, zéro déchet." La semaine européenne de réduction des déchets commence ce lundi, mais le défi sera lancé début janvier. Amiens Métropole recherche 40 foyers volontaires pour se prêter au jeu.

Pesée des déchets et conduite éco-responsable

L’expérience est ouverte à tout le monde : familles, célibataires, étudiants ou retraités sur l'ensemble des communes de la Métropole. Les foyers retenus devront peser leurs déchets et essayer d'en produire le moins possible. Pour cela, ils seront accompagnés par l'association "En savoir plus". Ils auront aussi droit à des ateliers et à un suivi mensuel. L'expérience va durer 6 mois et les participants se verront communiquer de nombreuses astuces pratiques. Des gestes assez simples, selon Fatima Ouadi, la directrice du service environnement d'Amiens Métropole : « On peut par exemple veiller à acheter des produits qui contiennent le moins d’emballage possible et éviter les portions individuelles pour éviter le suremballage. On peut aussi mieux planifier ses courses pour éviter le gaspillage alimentaire ou installer un petit composteur dans sa cour ou son jardin. On va fixer aux participants un objectif de 25% de déchets en moins en 6 mois : c’est ambitieux, mais c’est réalisable ! »

De futurs ambassadeurs

A l’issue de ce défi "zéro gaspi, zéro déchet", Alain Gest, le président d'Amiens Métropole espère un effet boule de neige : « Le bon déchet, c’est celui qu’on ne produit pas. Et pour en produire le moins possible, il faut faire de la prévention. Avec cette opération, nous espérons faire de nos foyers volontaires des ambassadeurs qui aideront à faire connaître les bonnes pratiques autour d’eux.

Si vous êtes intéressés par le défi "zéro gaspi, zéro déchet", vous pouvez vous connecter sur cette section du site de la mairie d'Amiens.