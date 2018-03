Saotret e oa bet 40 vloaz-zo an arvor gant ouzhpenn 220 000 tonenn a eoul-mein bet dislonket gant ar vag-lestr. Lusket e vo, diryaou da noz, gant France Bleu Breizh Izel, un abadenn gouestlet da beñse an Amoco Cadiz. Deuit'ta da welet ac'hanomp er Pub O'DonNeil etre 19e ha 21e !

Portsall, Ploudalmézeau, France

D'ar 16 a viz Meurzh 1978 ez ae ar vag an Amoco da skeiñ gant reier Mengoulven dirak porzh Gwitalmeze. Kregiñ a ra da neuze unan eus gwashañ gwallzarvoud ekologel ar vro. E-pad div eurvezh e vo roet ar gomz ganeomp da skiantourien (IUEM), ar Cèdre, kazetennerien, ekologourien (Dour ha stêrioù Breizh), splujerien, tud deus ar vro... met skignet e vo ivez dielloù kozh deus ar mare-se. Kontet e vo peñse ar vatimant, ar stourm evit netaat an aodoù, ar prosez e Chicago, met e vo lakaet ar gomz ivez war hor bed a-vremañ : petra n'eus cheñchet peñse an Amoco ? Peseurt saotradur a zo o louzañ an arvor hiriv-an-deiz ?

Tudi Crequer ha Manu Mehu a lusko an abadenn war-eeun eus porzh Gwitalmeze, hag e brezhoneg penn-da-benn.

Deuit'ta ivez da sellet ha da glevet ouzh an abadenn radio-mañ. Klevet e vo ivez sonerezh ! Yohann an Nedeleg a zeuio da seniñ gant e Uileann Pipe. Dre ma vimp en ur pub e vo lidet ivez ganeomp ar Sant Padrig !

Pelec'h, penaos, petra ?