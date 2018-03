Les Sorinières, France

Au milieu des années 70, Gérard Dubillot avait créé son entreprise de vidange et assainissement aux Sorinières. Il venait d'acheter un camion citerne de 20 m3, lorsque survint le naufrage de l'Amoco Cadiz au large des côtes bretonnes. Après en avoir discuté avec des collègues, il décide de partir pour le Finistère : "Le syndicat m'a dit si tu n'y vas pas, tu risques d'être réquisitionné, alors j'y suis allé. Je pensais y rester huit jours" ajoute-t-il avant d'éclater de rire. Il y restera 100 jours.

Le panneau publicitaire de l'entreprise Dubillot dans les années 70 © Radio France - Martial Cure

Le même travail durant plus de trois mois

Arrivé à Brest, avec son camion de grande capacité, il est affecté à une mission bien précise : Jouer l'intermédiaire entre les camions de l'armée qui remontent le pétrole des plages, et le site de stockage. "Les petites citernes arrivaient, j'aspirais leur contenu dans mon camion, et j'allais ensuite déverser ma cargaison dans des conteneurs immenses. Mon trajet : 150 m en marche arrière, 150 m en marche avant, plusieurs fois par jour, pendant toute la durée du séjour. Je n'ai pas beaucoup roulé. Entre mon départ de Nantes, mon travail à Brest et mon retour en Loire-Atlantique, j'ai parcouru seulement 1.905 km" précise-t-il.

Gérard Dubillot, chez lui aux Sorinières © Radio France - Martial Cure

Une expérience enrichissante

Gérard se souvient être allé plusieurs fois sur le littoral pour observer l'étendue du désastre : "Le moral des pêcheurs était au plus bas. Ils ne pouvaient pas travailler. Et puis c'était dégueulasse le produit, c'était noir, c'était du goudron" Il se rappelle aussi de belles rencontres et de s'être fait des copains "On était 2.000 de ma corporation à participer aux opérations" D'un point de vue financier, l'aventure a également été intéressante "Ce que j'ai gagné là-bas m'a permis de consolider mon affaire" reconnait-il. Gérard Dubillot a pris sa retraite en 1990.