A Angoulême, le courant passe dans les eaux du Nil

Utiliser le courant du fleuve Charente pour produire de l'électricité : c'est le projet de micro-centrale hydroélectrique, à hauteur de l'ancien moulin à papier devenu au 19ème siècle l'usine de papier pour cigarettes NIL. Objectif : alimenter en électricité quelque 300 foyers.

L'idée n'est pas nouvelle. Une centrale hydroélectrique avait été installée au même endroit, dans les années 80. La force motrice du fleuve Charente a longtemps été utilisée par le passé pour faire fonctionner les moulins. A Angoulême, cet ancien moulin à papier a été transformé au XIXè siècle en usine de papier à cigarette, Le Nil. Le site est idéal par sa déclivité, avec plusieurs seuils en amont. C'est d'ailleurs ce qui demande le plus de travail d'aménagement : les différents bras du fleuve Charente pour la régulation du débit, juqu'à 16 mètres cubes par seconde.

Interview de Pascal Monnier, adjointe au maire d'Angoulême chargé des énergies renouvelables

Trois vis sans fin feront tourner la micro-centrale, sous l'Ecole d'art et le Musée du Papier. Plus d'un million d'euros d'investissements sont nécessaires pour ces aménagements et pour se mettre en conformité avec la loi sur l'eau. D'où les délais importants, avec une enquête publique en avril 2017, et des travaux au printemps 2018. On parle de ce projet depuis 2013. C'est la coopérative Poitou-Charentes Energies Renouvelables, qui est chargée du dossier. Deux nouvelles passes à poissons sont prévues dans le projet, pour permettre à l'aquafaune de frayer en amont de la micro-centrale.

La Charente passe sous l'école d'art. C'est là que les trois vis sans fin seront installées. © Radio France - Pierre MARSAT

L'enquête publique commence jeudi 6 avril, pour se terminer le 5 mai.