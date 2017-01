Aniche : la loi de transition énergétique donne un coup d'accélérateur à Soluval

Depuis le 1er janvier 2017, un décret de la loi de transition énergétique est entré en vigueur, obligeant les garagistes à proposer des pièces détachées d'occasion, pour effectuer les réparations. A Aniche, dans le Douaisis, l'entreprise Soluval est agréée pour recycler ces pièces.

Depuis 1989, à Aniche, Soluval récupère des voitures-épaves, les dépollue, les démonte, et récupère tout ce qui est récupérable et recyclable. Chaque année, 20 000 pièces détachées sont remises en état, étiquetées, garanties, et vendues, aux particuliers comme aux professionnels, en moyenne 60% moins cher qu'une pièce neuve. Aujourd'hui, la loi de transition énergétique oblige les garagistes à proposer à leurs clients, pour leurs réparations, d'utiliser des pièces d'occasion. Cela fait baisser la facture, et évite que ces pièces se retrouvent dans la nature.

Pièces détachées stockées chez Soluval © Radio France - Archibald Vanhove

Garants de la nouvelle loi

Ce décret va sans doute booster l'activité de Soluval, agréé pour la récupération et le reconditionnement des pièces. "L'Etat va s'appuyer sur des structures comme les nôtres", commente Rémy Oulouna, le directeur, "nous sommes garants de cette loi, donc je pense qu'il y aura des retombées assez importantes nous concernant. Plutôt que de détruire et de gaspiller, nous donnons à ces pièces détachées une seconde jeunesse". Soluval, qui appartient au groupe Vitamine T, emploie aujourd'hui 33 personnes, dont 19 en parcours d'insertion.

Photos : Archibald Vanhove