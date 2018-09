Au lendemain de la marche pour le climat à Paris et dans plusieurs villes du monde, Anne Hidalgo s'exprime ce matin dans le Journal du dimanche sur sa politique en faveur de l'environnement. "La bonne échelle pour agir, ce sont les villes et les territoires" défend la maire de Paris.

La maire de Paris, Anne Hidalgo (PS) prend la parole sur la défense de l'environnement, au lendemain de la grande marche pour le climat, qui a réuni entre 18 500 et 50 000 personnes à Paris ce samedi. Anne Hidalgo donne une interview au Journal du dimanche (JDD) pour défendre sa politique écologiste. La "bonne échelle pour agir" en faveur de l'environnement, dit-elle, "ce sont les villes et les territoires".

"Les Etats ne peuvent pas lutter seuls" défend l'élue, qui préside le C40, une organisation qui regroupe 96 maires de grandes villes du monde entier en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. A ce titre, elle sera à partir de mercredi et jusqu'au 14 septembre à San Francisco pour le premier Sommet mondial des villes et entreprises pour le climat, organisé par le gouverneur de Californie en réponse à la politique anti-écologique de Donald Trump.

Un rapport sur la transition écologique dans les grandes villes

Anne Hidalgo annonce au JDD qu'elle présentera un rapport commandé par l'organisation, qui montre qu'une transition écologique réussie pourrait créer 14 millions d'emplois dans les grandes villes.

Elle rappelle ses engagements en faveur du climat et notamment la lutte contre les véhicules polluants, pour laquelle elle essuie de nombreuses critiques. "Cela a un impact direct sur la santé et la qualité de vie des Parisiens" défend elle. Anne Hidalgo dit vouloir tendre vers une "économie du recyclage et du réemploi", assurant vouloir tendre comme 22 autres villes du monde, vers un "objectif zéro déchet" en 2030. Elle s'exprime aussi pour "une sortie du nucléaire".

Anne Hidalgo doit publier un livre manifeste sur sa politique écologique, intitulé "Respirer" fin septembre.