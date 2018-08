Les villes des Pays de Savoie suffoquent ! La pollution estivale à l'ozone s'installe et même si nous restons en vigilance orange, en niveau 1 d'alerte, les agglomérations de Chambéry et d'Annecy ont décidé de concert de prendre des mesures pour inciter les habitants à lâcher leur voiture

La qualité de l'air est médiocre voire mauvaise sur notre région. Ce que les pouvoirs publics dénomment le bassin d'air "zone urbaine des Pays de Savoie" qui comprend Grand Annecy et Grand Chambéry reste placé en alerte 1, vigilance orange. Cela implique des mesures de réduction de vitesse sur les grands axes routiers et des recommandations visant à privilégier le vélo et la marche à pied pour les trajets courts ainsi que les transports en commun et le covoiturage pour les trajets plus longs.

Dans ce contexte, Grand Annecy et Grand Chambéry ont décidé de prendre des initiatives. Les deux agglomérations mettent en service à partir de ce lundi un forfait à un euro pour se déplacer en transports en commun.

A Annecy, cette mesure s'accompagne d'une action de pédagogie sur la vignette Crit'air. Les forces de police municipale et nationale vont se positionner aux principaux points d'accès au centre ville pour rappeler la nécessité de posséder cette vignette. Si elle devait être activée, seuls les véhicules arborant la vignette 0, 1, 2 ou 3 pourraient circuler. Mais la contrainte ne sera pas appliquée pour l'instant.

"Aujourd'hui, c'est pédagogique. Il y aura des systèmes de contrôle mais des contrôles préventifs, d'information" Jean-Luc Rigaut, maire d'Annecy

A Chambéry, le forfait à un euro permettra également d'un louer un vélo à la vélostation. De plus la vitesse est réduite de 20 km/h sur le réseau municipal. Des contrôles sont annoncés sur toute la ville pour faire respecter cette réduction. Ces initiatives viennent compléter le dispositif préfectoral comme la réduction de vitesse sur les grands axes et l'interdiction de brûlage des déchets végétaux.

Par contre, une centaine de communes de Savoie sont passées en vigilance rouge, alerte 2 à l'ozone depuis ce dimanche.