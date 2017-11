Anneville-sur-Mer : des habitants s'inquiètent des prélèvements de sable sur la plage

Depuis le début du mois d'octobre 2017, des pelleteuses enlèvent du sable sur la plage d'Anneville-sur-mer dans le centre-Manche, pour protéger le littoral de la commune voisine, Gouville sur mer.

Des habitants d'Anneville-sur-Mer viennent de créer une association de défense du littoral. Ils s'inquiètent pour leur cordon dunaire. Ils ont peur que les prélèvements de sable, effectués depuis trois semaines sur la plage d'Anneville-sur-Mer, fragilisent la dune et ils craignent pour les habitations situées derrière.

Des travaux pour protéger la dune de Gouville

Depuis début octobre 2017, des géotubes, des énormes sacs en tissus remplis de sable, sont installés peu à peu sur la plage et le long de la dune qui protège le camping et la zone ostréicole de Gouville-sur-mer. "La situation était devenue critique. Le niveau de la plage a baissé de deux mètres en 18 mois et nous n'avions plus qu'un mètre de dune devant le camping. L'enrochement a été refusé. Nous devions trouver une solution douce et réversible" explique le maire de Gouville Erick Beaufils.

Les travaux de protection de la dune au nord de Gouville-sur-Mer sont en cours, depuis début octobre 2017. © Radio France - Lucie Thuillet

Pour remplir ces sacs, les services de l'Etat, qui encadrent cette expérimentation, ont choisi de prélever du sable sur la plage d'Anneville-sur-Mer, quelques kilomètres plus loin. Près de 10 mille mètres cubes vont être déplacés.

Déshabiller Pierre pour habiller Paul

A Anneville, les riverains s'inquiètent. "Depuis que les prélèvements de sable ont commencé, on voit déjà des changements et les premiers dégâts. Il y a des trous d'eau sur la plage, des zones où l'on voit les cailloux. Sur la cale, plus loin, on voit aussi que le niveau du sable a baissé, témoignent Danièle Cauvin et Pascal Baisné qui habitent près de la dune au sud d'Anneville-sur-Mer. Nous comprenons les problèmes des Gouvillais mais déshabiller Pierre pour habiller Paul, il y a un moment donné où ca suffit." Ces Annevillais gardent en mémoire la tempête de 1984 qui avait emporté une grande partie de la dune au nord de la commune.

Des Annevillais s'inquiètent des conséquences de ces prélèvements de sable sur le cordon dunaire de la commune. © Radio France - Lucie Thuillet

Des contrôles seront effectués dans quelques jours. "La Direction départementale des territoires et de la mer veille, assure Erick Beaufils. _Il n'est pas question de mettre en péril les dunes d'Anneville pour protéger celle de Gouville-sur-Me_r".