Antarctique : un bloc de glace géant s'est détaché du continent

C'est l'un des plus gros icebergs jamais observés : un bloc de glace de la surface de la Creuse s'est détaché du continent Antarctique, annoncent ce mercredi des chercheurs.

Un bloc de glace de 5.800 kilomètres carrés, soit un peu plus que la surface du département de la Creuse (ou 55 fois celle de Paris) : c'est la taille exceptionnelle de l'iceberg qui vient de se détacher du continent Antarctique, ont constaté ce mercredi des chercheurs de l'Université de Swansea, au Royaume-Uni.

Rattaché à une barrière de glace instable

C'est donc l'un des plus gros icebergs jamais observés au monde qui s'est formé, probablement entre lundi et mercredi, au moment où le bloc de glace épais de 350 mètres s'est définitivement détaché du continent. Il sera probablement baptisé "A68".

Sa formation n'aura pas de conséquences sur le niveau des eaux, car le bloc flottait déjà sur l'eau. Mais la barrière de glace d'où il s'est détaché, nommée "Larsen C", contient quant à elle des glaciers capables de faire gagner 10cm de hauteur aux mers du monde, s'ils se retrouvaient exposés aux océans. Or, sans cet énorme bloc de glace, Larsen C est moins stable.

Crevasse

Le vêlage (terme scientifique pour la séparation du bloc de glace du reste du continent) est la résultante d'un long processus lié à une immense crevasse fissurant Larsen C, qui s'est allongée de façon spectaculaire ces derniers mois. Début juillet, le bloc de glace n'était plus relié au continent que sur cinq kilomètres.

En 2002, une autre barrière de glace, "Larsen B", s'était désintégrée de façon spectaculaire, suivant le même processus, sept ans après qu'un iceberg s'en soit détaché.