Antibes, France

Les militants ont bien choisi leur date de manifestation. Même si les défenseurs de la cause animale n'étaient pas nombreux ce samedi en fin d'après-midi devant Marineland, à Antibes, la présence des militants a interpellé les touristes.

A la veille du 15 août, le parc aquatique enregistre des centaines d'entrées par jour alors la vingtaine de militants devant les grilles avec des pancartes et des orques en plastique fait poser des questions. Les touristes prennent des tracts en sortant du parc. "Les mentalités ont évolué", se réjouit Emmanuelle Sultani, référente Provence de C'est assez ! association pour la défense des animaux.

"Nous sommes égoïstes et partagés, d'un côté on aime voir les animaux qu'on ne verrait jamais et de l'autre on est triste qu'ils soient en cage." - Laurent, un touriste venu de Toulouse.

Même si les touristes continuent à visiter le parc aquatique où la présence d'ours polaire fait débat. "Nous sommes égoïstes et partagés, d'un côté on aime voir les animaux qu'on ne verrait jamais et de l'autre on est triste qu'ils soient en cage", explique Laurent qui sort du parc avec ses enfants.

L'association demande encore que l'ours polaire, Raspoutine soit sorti de Marineland mais la direction refuse. Pour elle, il n'y a rien qui prouve que l'animal souffre de sa captivité ni de la chaleur.

Une pétition a rassemblé plus de 150 000 signatures sur internet. Une vidéo tournée dans le parc par une des militantes avait mis le feu aux poudres. On y voit l'ours faire des aller retour et baver. La direction a assuré que ce comportement était normal.