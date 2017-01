Appel à la prudence sur les routes de Côte-d'Or

La situation est compliquée en Côte-d'Or à cause de la neige. Les conditions de circulation sur l'A6 et l'A38 sont délicates, notamment au niveau de Bierre-Lès-Semur, puisque la neige a tenu sur la route.

Les saleuses au travail

Les saleuses étaient déjà au travail ce vendredi soir et elles continuent leur salage ce samedi matin et notamment au Nord de l'axe Dijon-Beaune-Is sur Tille.

Un manteau blanc en Côte-d'Or

Vous avez été nombreux à nous envoyer vos conditions de circulation et vos photos depuis chez vous, et il y a beaucoup de beaux manteaux de neige tout blanc.

Gaston le petit escargot tout enneigé à Ternant - Dominique, sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne

Lacanche - Véronique, postée sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne

Echevronne - Michele, sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne