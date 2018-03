Appenans, France

Ce sont des péniches qui ont signalé cette difficulté en amont du barrage d'Appenans sur le Doubs. Des pneus par centaines jonchent le fond de la rivière. Au point d'entraver la navigation, à l'approche de l’écluse, en période de basses eaux.

Des plongeurs, seuls capable d'arracher ces pneus à la vase.

Voies Navigables de France s'est donc tourné vers les plongeurs du 19ème régiment du Génie de Besançon pour leur proposer d'allier l'exercice à l'utile. Les travaux subaquatiques font partie de leurs exercices d'entrainement. Une dizaine de militaires plongeurs a donc été affecté à cette semaine de dépollution dans les eaux du Doubs.

"L'opération est organisée en deux temps", explique le Lieutenant Rémy qui commande cette équipe de plongeurs. "Dans un premier temps, on quadrille la rivière pour repérer les pneus au fond de l'eau. Dans un deuxième temps, on arrache les pneus à la vase, on les rassemble sous l'eau, avant de les relever avec la grue de VNF".

50 pneus seront dégagés dans une premier temps.

Pas moins de 300 pneus ont été signalés en amont de ce barrage d'Appenans. Sans doute transportés par le Doubs depuis l'Isle sur le Doubs. Ce sont des pneus de grande taille qui sont pris dans la vase. On ne peut les dégager que par des moyens manuels. "On sortira 50 pneus cette semaine", explique Christophe Huot Marchand, responsable de la subdivision de la vallée du Doubs pour Voies Navigables de France. "50 de ces pneus qui gênent le plus la navigation. Les autres, on viendra les cherches plus tard".

Reste à savoir s'où viennent ces pneus. VNF a bien une idée, mais elle n'en dira pas plus. L'administration va porte plainte contre X pour tenter d'identifier le pollueur.