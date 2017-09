Ouragan Irma : 17 morts dont 9 dans les îles françaises selon un dernier bilan provisoire

Rétrogradé en catégorie 4 ce vendredi, le cyclone Irma reste toujours extrêmement dangereux et prend désormais la direction de la Floride. Selon le ministère de l'Intérieur, le bilan provisoire de son passage dans les îles françaises des Caraïbes est de 9 morts, 7 disparus et 112 blessés.

L'ouragan Irma a fait au moins neuf morts, sept disparus et 112 blessés, dont 2 grièvement, dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy , d’après les chiffres donnés ce vendredi à 12h00 par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Ces nouveaux chiffres portent à 17 au total le nombre de morts causés par le cyclone Irma en comptant les autres îles des Caraïbes: quatre personnes ont perdu la vie dans les îles Vierges américaines, deux à Porto-Rico, une dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et une à Barbuda.

Le bilan reste à prendre avec beaucoup de précaution parce que nous pouvons découvrir un certain nombre de victimes que nous n'avions pas vues jusqu'à présent" Gérard Collomb

Parmi les 112 blessés recensés, une quinzaine ont été évacués dès jeudi soir vers le CHU de la Guadeloupe, notamment "des victimes de traumatismes physiques, traumatisme crânien, orthopédiques, traumatisme des membres" ou encore "une femme qui avait accouché pendant ou après l'ouragan" d'une petite fille prématurée, selon le directeur du Samu en Guadeloupe.

Des dégâts matériels estimés à plusieurs centaines de millions d'euros

Le coût des dévastations provoquées par l'ouragan Irma aux Antilles françaises devrait être "bien supérieur" à 200 millions d'euros, a estimé ce vendredi la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), le réassureur public spécialisé dans les catastrophes naturelles. Les agents de l'organisme public attendent désormais la réouverture des aéroports de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour assister les victimes dans les procédures d'indemnisation, qui devront attendre 2 à 3 mois avant d'être remboursés. La déclaration de catastrophe naturelle dans les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy devrait être signée ce vendredi.

Sur place, plus aucune production d'eau potable n'est possible sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et le retour à la normale devrait prendre "plusieurs mois", a indiqué Veolia, en charge de l’approvisionnement en eau potable sur les deux îles. L'électricité est également toujours coupée, l'essence indisponible, et une partie des routes inondées ou envahies par des tonnes d'épaves et de débris de toutes sortes. Du côté des secours 455 membres des forces de sécurité sont en cours d'acheminement vers Saint-Martin, et un contingent de 187 personnes viendra les renforcer d'ci samedi, d'autant qu'un nouveau cyclone classé en catégorie 3 baptisé "José" est en approche et risque de frapper à nouveau la zone samedi.

Le cyclone Irma lui, s'approche désormais de Cuba, où il est attendu vendredi soir. Il devrait ensuite remonter vers la côte sud-est des Etats-Unis, en direction de la Floride puis de la Géorgie d’après les prévisions du centre américain des ouragans.