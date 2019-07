Après deux étés de sécheresse en Berry, les maisons se fissurent de plus en plus

Il y a deux semaines, 128 communes de l'Indre ont obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2018. Un an plus tard, les dégâts s'aggravent avec le nouvel épisode.

Neuillay-les-Bois, France

Des plantes qui font la tête, des pelouses brûlées, des rivières à leur plus bas niveau... La sécheresse sévit toujours dans l'Indre et le Cher. Comme 33 autres départements français, le Berry est en situation de "crise", selon le site gouvernemental Propluvia. D'importantes mesures de restrictions d'eau ont été prises par les autorités au mois de juillet dans nos deux départements.

Ce nouvel épisode intervient un an après une grave sécheresse. À l'été 2018, déjà, de nombreuses maisons s'étaient fissurées sous le poids des températures et du manque d'eau. Le 17 juillet dernier, la préfecture de l'Indre publiait un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour 128 communes de notre département.

L'étang de Catherine est à sec dans le jardin de sa maison, à Neuillay-les-Bois (Indre). © Radio France - Justine Dincher

Des sols secs qui se déforment

À Neuillay-les-Bois par exemple, 690 habitantes, petite commune de la Brenne, le maire a compté "au moins une trentaine de maisons fissurées" suite à la sécheresse de 2018. "Il y a plusieurs maisons où on a du mal à ouvrir les fenêtres, ou il y a des grandes fentes, ou des terrasses qui se cassent", explique Patrice Boiron.

Le maire de Neuillay-les-Bois, qui exerce le métier d'expert forestier, ces fissures ont été provoquées par un déficit pluviométrique depuis trois ans, particulièrement exceptionnel l'an dernier."On a eu un déficit hydrique de plus de 50% par rapport à une année normale, donc c'est une catastrophe", analyse Patrice Boiron.

Les terrains de sa commune sont composés d'argile "gonflant" "qui retient l'eau l'hiver et qui se rétracte l'été". "Le problème est que, depuis un certain temps, le sol ne se rétracte pas que l'été, mais aussi au printemps, voire en hiver".

Des murs et des terrasses qui s'ouvrent

La maison de Catherine est littéralement fendue en deux. "On voit le jour de part et d'autre, du sol au toit", décrit cette retraitée. Sur deux étages, une énorme fissure transperce sa maison. Elle a découvert la faille dernier. "J'ai simplement mis du scotch, mais si il pleuvait, je crains qu'il ne tienne plus... et puis de toute façon, on ne répare pas une maison avec du scotch !".

Entre ces deux murs, on aperçoit le scotch que Catherine a posé à l'intérieur pour éviter les infiltrations. © Radio France - Justine Dincher

Depuis un an, les artisans ont défilé chez Catherine, "un charpentier qui a beaucoup travaillé, un vitrier pour replacer les vitres de ma véranda qui s'étaient déplacées, un couvreur aussi qui a mis du plomb pour que l'eau glisse sur ma maison et ne pénètre pas à l'intérieur. J'ai fait faire de ma poche les travaux urgents, j'espère maintenant que l'assurance pourra prendre en charge le reste".

"Les murs ont bougé", explique Catherine devant une des fissures qu'elle a découvertes l'an dernier. © Radio France - Justine Dincher

Des dégâts qui s'accumulent d'année en année

L'épisode de sécheresse que nous traversons en ce moment n'arrange pas les choses. Il y a deux semaines, en faisant le tour de son pavillon construit il y a 10 ans, Mickaël a fait de fâcheuses découvertes : "des fissures tout autour de la maison, des trottoirs qui se sont affaissés de trois-quatre centimètres, et le mur que je viens juste de monter est fissurés à une trentaine d'endroits".

La terrasse de Mickaël n'est plus très stable. © Radio France - Justine Dincher

Les maisons récentes, les plus fissurées ?

D'après lui, certaines maisons, "celles qui ont moins de 30 ans", sont plus touchées que d'autres : "Sous nos pieds, c'est de l'argile. Plus en profondeur, on trouve le calcaire. Ce qui signifie que lorsqu'on construit, il faut installer des pieux ou des choses plus solides. Ce sont des installations qui ont un impact financier assez important au moment de la construction".

D'après lui, les anciens ne construisaient pas non plus les longères berrichonnes sur fondation, "mais c'était un autre système." Le maire raconte qu'il n'y avait effectivement pas de gouttières dans ces anciennes maisons, afin que l'eau tombe au pied de la maison pour limiter l'impact sur les fondations.

"On plantait aussi des iris pour garder la fraîcheur au pied du mur et pour capter le surplus d'humidité", se souvient-il. Pour Patrice Boiron, "maintenant, on ne tolère rien : on bitume sa cour parce qu'on ne veut pas 'bouillasse', on fait un truc qui est propre, mais cela veut dire que la maison est totalement dans un système fermé".