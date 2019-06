Après la canicule, la "fraîcheur" revient en Dordogne

Dordogne, France

Terminé la période de canicule ! En Dordogne, il a fait moins chaud que partout ailleurs en France. Selon Météo France, le record était de 40 degrés à Montignac alors qu'en 2003 le thermomètre avait atteint les 43 degrés aux Eyzies. Et cette semaine ça va se rafraîchir.

Un risque d'orage mardi

Jean-Frédéric Bondet est prévisionniste à Météo France : "On aura un temps plus instable mardi et mercredi, un voile nuageux plus dense et un risque d'orage mardi en soirée."

Lundi il fera 26 degrés dans le Périgord vert et 28 degrés à Périgueux et Bergerac.

Pic de chaleur vendredi avant un week-end nuageux

Le soleil va montrer le bout de son nez dès mercredi soir. À partir de jeudi il fera 31 à 34 degrés en Dordogne. Vendredi on aura jusqu'à 38 degrés sur le département. Des températures plus fraîches que la semaine dernière mais néanmoins supérieures aux normales saisonnières.

Mais cet épisode de chaleur de fin de semaine ne sera que passager.

Selon Météo France, le temps risque d'être mauvais pour le week-end de la Félibrée.