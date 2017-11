Après la Chalarose, qui a décimé les frênes, le reboisement débute dans les forêts du Nord-Pas-de-Calais

Après le désastre provoqué par la chalarose, ce champignon qui a détruit les frênes dans cinq massifs de la région, l’heure est au reboisement. Les premiers chênes, merisiers et hêtres sont en cours de plantation dans le Boulonnais.

La renaissance des forêts du Nord-Pas-de-Calais est engagée. Après les dégâts sur les frênes provoqués par le Chalarose, une maladie parasitaire, les travaux de plantation sont engagés. Pas moins de deux millions d'arbres sont à planter, sur au moins vingt ans. Et pas question de remettre du frêne. Les essences privilégiées sont le chêne, le hêtre et le merisier, notamment dans le Boulonnais, où le frêne représentait jusqu'à 60% des forêts. Frédéric Vincq est le responsable de l'Office national des Forêts dans le Boulonnais, il explique :

Nous avons conservé toutes les autres espèces, qui, elles, étaient en bonne santé, comme les chênes, les charmes, les aulnes, les bouleaux... Et l'enlèvement des frênes a créé des trouées à l'intérieur des parcelles et ce sont ces petites trouées qu'on vient enrichir par des plants.

Le reboisement est un travail de dentelles : il faut replanter là où les frênes malades ont été abattus © Radio France - Matthieu Darriet

La Chalarose a été une véritable épreuve pour nos forêts. 2000 ha ont été touchés et en urgence, il a fallu fermer les accès au public, pour éviter les chutes d’arbres sur les randonneurs. Un peu plus de 350 km de routes et chemins forestiers ont été sécurisés. Et les massifs ont pu rouvrir.

20 millions d'euros pour reboiser

Mais la reconstitution des massifs est un chantier plus immense, encore : 300 000 mètres cubes de frênes malades à retirer . Et replanter va prendre une génération, comptes tenus des finances disponibles. Car ces arbres coupés prématurément n’ont pas atteint la valeur qui permet de financer leur renouvellement.

Pour reboiser les massifs du Boulonnais, chênes, merisiers et hêtres, sont les essences privilégiées. Impossible de remettre du frêne, à cause de la Chalarose © Radio France - Matthieu Darriet

Il faudra trouver 20 millions d'euros. Des mécènes ont été sollicités par l’Office national des Forêts, mais chacun peut, à son échelle, participer à cet effort, en écrivant à reconstruire.lesforets@onf.fr ou en contactant le 06.83.98.65.08.