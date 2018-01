Le Bouchage, France

La semaine passée, la plaine de Brangues-le Bouchage-les Avenières, à la limite de l'Ain, a été mise en eau pour épargner l'agglo de Lyon. Mardi 23 janvier, pour faire baiser le niveau du Rhône, la vanne de la station de Brangues a été ouverte pour que le trop-plein d'eau du fleuve s'écoule sur cette plaine de 2300 hectares, où vivent quelque 1000 personnes.

Moins d'une dizaine de maisons ont dû faire avec quelques centimètres d'eau et des parcelles et des routes ont été inondées. Loin de ce qu'ont vécu certains habitants de la région parisienne. Mais alors que la décrue s'est amorcée jeudi soir, les communes s'attellent à réparer les dégâts. On peut citer des routes abîmées ou aux accotements meubles, des fossés encombrés par des branches, des feuilles, etc; des rivières dont il faudra réhabiliter le lit ou encore des parcelles agricoles gorgées d'eau.

Un cours d'eau à nettoyer à l'intérieur et aux abords. La ligne blanche que l'on devine est la trace de limon, marquant le niveau que l'eau a atteint lors du pic de la crue. © Radio France - Céline Loizeau

Un fossé à récurer. © Radio France - Céline Loizeau