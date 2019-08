Après la mort d'une touriste dans le Médoc, faut-il avoir peur des piqûres de frelons asiatiques?

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : Les piqûres du frelon asiatique sont-elles dangereuses?

Dr Stéphane Guez : Non, pas plus qu'une piqûre de guêpe ou d'abeille... Sauf dans deux cas : soit on est attaqué par un essaim, et on subit un grand nombre de piqûres - au delà de 20 ou 30 - il se produit à ce moment là un phénomène d'envenimation. La quantité de venin injectée est telle qu'elle va déclencher une réaction analogue à celle qui pourrait se produire si on était piqué par un serpent venimeux. L'autre cas concerne les personnes allergiques, qui vont avoir une réaction très amplifiée à la piqûre avec des gonflements, un urticaire géant, une perte de connaissance pouvant même aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Mais ces cas sont rarissimes. La plupart du temps, la piqûre ne déclenche d'une petite rougeur avec une sensation d'inconfort.

Pourquoi dans ce cas cet insecte fait-il aussi peur?

La particularité du frelon asiatique par rapport aux abeilles ou aux guêpes, c'est son agressivité. Quand il attaque, il attaque vraiment et il injecte la totalité de son venin. Mais aucune étude scientifique ne démontre une dangerosité particulière de son venin.

Que faire en cas de piqûre?

Si on n'est pas allergique, on ne s'affole pas. Il faut se mettre à l'abri pour éviter de se faire piquer à nouveau ou de se faire attaquer par l'essaim, donc le mieux c'est de s'éloigner et de ne pas s'agiter. Si on est allergique, il faut absolument avoir en permanence avec soi un traitement d'urgence qui consiste en une auto-injection d'adrénaline. Cette injection prête à l'emploi doit être faite immédiatement. Toutes les données montrent que le décès suite à ces piqûres ont été liés à un retard dans l'administration d'adrénaline.