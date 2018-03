Après 24 heures de crise, place à la polémique dans l'Hérault. De nombreuses personnes dénoncent le manque d'anticipation de Vinci Autoroute et des services de la préfecture.

Hérault, France

Mais où étaient les déneigeuses ? Où étaient les services de secours ? Ou étaient les gendarmes ? Pourquoi des centaines d'automobilistes se sont retrouvés bloqués parfois plus de 24 heures sans aucun ravitaillement sur l'autoroute ? Pourquoi y a t il encore autant de neige dans les rues de Montpellier ? Pourquoi le tram ne roule pas ce jeudi ? Pourquoi a t-il fallu autant de temps pour dégager les camions sur l'A9 ?

Après 24 heures de galère pour des milliers d'automobilistes dans l'Hérault en raison d'un épisode neigeux exceptionnel, place à la polémique. De nombreux auditeurs de France Bleu Hérault mais aussi certains maires dénoncent un manque d'anticipation de la part de Vinci Autoroute et de la préfecture.

La préfecture rappelle que cet épisode de neige était exceptionnel, pas vu depuis 30 ans et que de nombreux camions ont bravé les interdictions de circulation, ce sont eux qui ont provoqué les plus gros bouchons.

Les routiers dénoncent un manque d'information notamment auprès des chauffeurs étrangers.

Ce vendredi matin, le maire de Montpellier, Philippe Saurel et le préfet de l'Hérault Pierre Pouëssel répondront à ces interrogations et à cette polémique en direct sur France Bleu Hérault à 7h30 et 7h50.