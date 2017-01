Neige en Drôme et en Ardèche : des transports scolaires suspendus ce jeudi

C'est un épisode de neige significatif pour la Drôme et l'Ardèche ce mercredi. Il est tombé jusqu'à 10 centimètres de neige en plaine rendant les routes très glissantes. Une partie du ramassage scolaire ne sera pas assurée jeudi.

Sur la région de Montélimar, cela fait quatre ans qu'il n'y avait pas eu autant de neige. Les flocons sont tombés jusqu'à basse altitude ce mercredi. Météo France a enregistré 2 à 4 cm à Valence, 7 cm à Ancône, 10 cm à l'est de Montélimar, 10 cm à Privas, 15 cm à Marsanne. Les averses de neige vont s'estomper en soirée. Jeudi, la neige touchera surtout le sud Ardèche et les Cévennes.

Glissades en série sur les routes

La circulation a été compliquée tout au long de la journée sur des routes rendues glissantes par la neige tassée et le verglas. De nombreux accidents matériels ont ponctué la journée entre Valence et Montélimar et sur le secteur de Privas. Le passage du Col de l'Escrinet entre Privas et Aubenas est délicat, les équipements spéciaux sont obligatoires pour emprunter cette départementale 104 et les poids-lourds sont interdits sur cet axe.

Une partie du ramassage scolaire suspendu en Ardèche ce jeudi

En Ardèche, les transports scolaires sont suspendus ce jeudi en direction des établissements scolaires situés sur l'agglomération de Privas et sur la basse vallée du Rhône. Depuis l'Ardèche, il n'y aura pas de desserte pour les collèges et lycées de :

Bourg-Saint-Andéol

Pierrelatte

Cruas

Le Teil

Privas

Montélimar

Pont-Saint-Esprit

Chomérac

Bagnols-sur-Cèze

Vernoux

Saint-Sauveur de Montagut

Le Pouzin

La Voulte

Cela concerne aussi les écoles primaires ardéchoises de ces secteurs. Pour les autres secteurs, il est prudent de ne pas laisser les enfants seuls aux arrêts de bus.

Quelques cars scolaires suspendus également dans la Drôme

Dans la Drôme, le conseil départemental nous informe que le ramassage scolaire sera assuré. Il y a des exceptions dans la région de Montélimar : Montélibus ne pourra pas assurer le transport des élèves sur les communes d'Ancône, Savasse, Condillac où les routes sont trop verglacées. Par ailleurs, comme le Vaucluse suspend ses transports scolaires, les bus ne passeront pas pour les élèves drômois scolarisés à Sault et Sainte-Cécile-les-Vignes