Encore 800 foyers privés d'électricité ce soir, dans la Vienne et les Deux-Sèvres, mais on n'est bien loin des 10.000 de la matinée après les fortes rafales de vent de la tempête Ana.

Si l'alerte aux vents violents est levée, la Vienne et les Deux Sèvres ont désormais été placés en vigilance jaune aux verglas. Encore quelques foyers sont donc privés de courant surtout dans le Nord Deux-Sèvres et le Nord Vienne.

beaucoup de travail pour ce lundi - Enedis

Les techniciens réseaux sont intervenus : il reste encore 800 foyers touchés enVienne et Deux-Sèvres. C'est le cas à Fleuré par exemple, où une centaine d'habitations n'ont toujours pas retrouvé la fée électricité ce soir, _"mais le problème est en passe d'être résolu" _selon SRD, distributeur d’électricité dans la Vienne. Au total, sur les deux départements, les pompiers sont sortis une bonne centaine de fois depuis ce matin. Beaucoup d'arbres et de fils électriques sur les routes, sans que ça ne bloque la circulation. Tout au plus : quelques cars scolaires retardés ce matin, mais rien de grave. A Neuville, la tôle d'un dépôt de restaurant ainsi que le bardage de l'ancien super U se sont envolés. Même chose à Bressuire avec une toiture provisoire, mais qui cette fois, est allée retomber plus loin sur une voiture en stationnement. Pas de blessés fort heureusement. A St Maixent-l'Ecole, un quartier s'est retrouvé sans téléphone : le poteau a cassé sous le vent.