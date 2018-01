Après le vent, la pluie! Trois départements lorrains, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Meuse, sont placés ce jeudi en vigilance orange pour inondations. Les premiers débordements pourraient survenir en début d'après-midi.

Au total, 21 départements sont placés en vigilance orange pour vagues-submersion, pluie-inondation, inondation et avalanches, - Capture d'écran

Deux cours d'eau sont particulièrement surveillés : la Mortagne dans le secteur de Roville-aux-Chênes et de Gerbévillers et la Meurthe entre Lunéville et St-Dié-des-Vosges. La Moselle médiane, l'Orne, la Meurthe aval, le Madon, la Vezouze et la Chiers amont restent en vigilance jaune.



Les Voies navigables de France s'intéressent de leur côté aux rivières meusiennes et mosellanes. Sur la Meuse, le niveau et le débit de l'eau sont très élevés : la navigation y est interdite. Sur la Moselle, le premier niveau d'alerte est atteint mais la navigation reste autorisée.

La carte de surveillance vigicrues - Capture d'écran

Les pompiers rappellent quelques consignes de base : ne pas franchir les routes inondées, ne pas s'approcher des cours d'eau en crue et surélever les biens menacés.