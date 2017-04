Après le gel dans le bordelais Franck Fourcade viticulteur "très touché moralement"

Deux nuits de gel dans le vignoble du bordelais et de gros dégâts qui n'ont pas été encore complètement estimés. Certains vignobles ont gelé intégralement.

Dans la nuit de mercredi à jeudi et la nuit suivante, les températures ont été très basses : de moins 4 à moins 2 degrés en fonction des zones. Conséquence, les vignobles qui bourgeonnaient ont souffert et les dégâts sont importants. Dans certains endroits, des opérations de brûlage ont été organisées pour limiter la casse; un dispositif réglementé et encadré par la préfecture.

Toute la Gironde est concernée que ce soit le Médoc, le Blayais, le Libournais, Saint-Emilion, Pessac-Léognan ou encore le Sauternais pour ne citer que quelques exemples. Les viticulteurs doivent maintenant attendre de nouveaux bourgeons d'ici quelque semaines, mais une chose est sûre la production sera en baisse cette année dans le bordelais.

Je suis très touché moralement par ce phénomène, mais la situation géographique fait que le vignoble qui m'a été transmis depuis 5 générations est dans une zone très exposée. Aujourd'hui en possession de 2 récoltes d'avance je vais faire face à cette calamité là mais il ne faudrait pas qu'il y en ait une autre. Franck Fourcade viticulteur à Cartelègue près de Blaye

Du côté de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, on estime que les conséquences vont se faire sentir à court et long terme, avec des pertes de marché dans le domaine de l'exportation.