Aize, France

Un peu moins de 24 heures après le passage de la tempête Carmen, l'heure est aux réparations à Aize. Ce bourg, situé dans le nord de l'Indre, près de Vatan, a essuyé un violent coup de vent ce lundi 1er janvier. Parmi les 120 habitants, une quarantaine (soit une petite quinzaine de maisons) ont été touchés. Leurs toitures ont été endommagées. Des branches, voire des arbres entiers, sont également tombés au sol.

Les agents communaux ramassent les morceaux d'ardoises tombés au sol. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Tirer le bilan des dégâts

Pour déblayer rues et trottoirs, les deux employés communaux se sont immédiatement mis au travail. L'un des deux, qui était en congé, a été rappelé par le maire. Toute la matinée de mardi, des agents Enedis étaient également déployés sur le terrain pour rétablir le courant. Pendant ce temps, à la mairie de la commune voisine de Guilly, les sinistrés étaient reçus afin d'établir un premier bilan des dégâts. Il permettra de constituer un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

La totalité du bourg s'est retrouvée sans électricité pendant près de 24 heures. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un secteur propice au phénomène

Le phénomène restera, c'est une certitude, dans les mémoires. Marc était aux premières loges : "de ma fenêtre, je l'ai vue. C'était comme une petite tornade. _J'ai vu la cheminée de ma voisine tomber, puis les sapins être déracinés_. Il y a eu de la grêle et du vent pendant dix minutes, après ça s'est calmé. J'ai eu peur, c'est impressionnant". A Aize, on se souvient aussi qu'en mai dernier, à quelques kilomètres, à Buxeuil, une mini-tornade avait déjà frappé. Selon les météorologues, la champagne berrichonne connaît plus d'épisodes de vent violent que le reste de la région.

Marc a observé le coup de vent depuis sa fenêtre. Copier

En bordure du bourg, cette rangée d'arbres n'a pas résisté au coup de vent. © Radio France - Sarah Tuchscherer

C'est dans cette rue que le vent s'est engouffré. © Radio France - Sarah Tuchscherer