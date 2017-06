Anne Hidalgo réitère l'engagement des grandes métropoles après le retrait de l'accord de Paris décidé par Donald Trump

Anne Hidalgo est la maire de Paris, mais elle préside aussi le C 40, qui réunit 91 grandes métropoles mondiales autour de leur engagement pour la protection de l'environnement. Vendredi, au lendemain de l'annonce de Donald Trump de quitter l'accord de Paris, elle a réaffirmé leur volonté d'agir.

Anne Hidalgo a commencé sa conférence de presse, vendredi, avec cette phrase : "L'accord de Paris vivra". Loin de la morosité et de l'abattement, la maire de Paris qui s'est engagée dans sa ville à lutter contre la pollution de l'air notamment, a fustigé la décision de Donald Trump de quitter cet accord. "Le président américain remet en cause l'accord de Paris de manière radicale et provocatrice, mais il n'empêchera en rien sa mise en oeuvre par les villes. Nous sommes les territoires où se déroulent les actions et cet accord dépend de nous" a martelé Anne Hidalgo.

Des actions concrètes

La maire de Paris a notamment rappelé qu'en mars dernier plusieurs élus des villes de ce C40 s'étaient retrouvés à Paris pour discuter avec les constructeurs automobiles d'un développement des véhicules électriques et de la mise en place de mesures indépendantes des rejets polluants.

Anne Hidalgo a aussi rappelé que les 91 métropoles (dont 12 américaines) se sont engagées à tout faire pour limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique. Elle a aussi annoncé la tenue le 23 octobre prochain d'un Forum entre élus et chefs d'entreprise qui s'engagent dans les énergies renouvelables.