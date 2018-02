A Crosne, commune de l'Essonne située à la confluence entre l'Yerre et la Seine, les sinistrés ont les pieds dans l'eau depuis deux semaines. La décrue est lente et l'arrivée du froid et de la neige n’arrange pas la situation.

Crosne, France

"Jusqu'à présent, pour ouvrir la porte, je devais sortir avec la grenouillère, j'avais de l'eau jusqu'à mi-cuisse, là, ça va mieux, ça baisse". Frédéric a les pieds dans l'eau depuis le 22 janvier. Son rez-de-jardin est totalement inondé, toujours sous un mètre d'eau. "Heureusement, l'électricité n'a pas été coupée, au moins on peut se chauffer". Sa maison est située Allée Henri-Sueur, l'une des rues les plus touchées par la montée de la Seine. Elle a déjà été inondée en juin 2016 mais, d'abord "ça n'avait duré que dix jours" et surtout, les températures étaient bien plus clémentes. "Là, pour le coup, les températures ne sont pas clémentes : il gèle, il fait froid, il neige et pour ventiler, aérer les maisons, c'est moins l'idéal".

"Après la pluie, le froid : ça fait vraiment beaucoup de choses pour eux"

"Ça fait plus de deux semaines que tout le monde est sur le pont quasiment 24H/24, donc en effet, une fatigue physique s'est installée, une certaine lassitude aussi d'autant qu'on ne peut pas faire grand-chose" admet le maire de la ville Michael Damiati. "Et vraiment, j'ai une pensée pour ces sinistrés, parce que après la pluie, le froid : ça fait vraiment beaucoup de choses pour eux". Le maire sait de quoi il parle : sa ville est l'une des premières à avoir été touchée par les inondations. La commune de Crosne est en effet située à la confluence de la Seine et de l'Yerres. Côté Yerres, dans le quartier de la gare, les maisons n'ont pas été touchées alors que du côté de la Seine, la situation est plus "dramatique" selon les mots du maire.

"Épuisant, moralement compliqué"

Pour Fabrice, "c'est long, c'est épuisant, moralement compliqué. La phase la plus difficile, c'est quand l'eau monte parce que vous ne savez jamais à quel moment ça va s'arrêter. Maintenant, c'est physiquement que ça va être dur. Il va falloir donner de son temps pour tout nettoyer, et puis après la paperasse, l'assurance, les travaux, la remise en état". Des travaux qui pourraient prendre plusieurs mois. Dans ce quartier, la plupart des habitants venaient tout juste de rénover leur maison endommagée par les inondations de juin 2016.

"Je crains que ces épisodes viennent à se répéter"

Pour mieux anticiper les futures inondations le maire de la ville veut mutualiser les moyens. "Les enneigements que nous avons tiré c'est de s'équiper de façon mutualiste, sur l'ensemble du territoire parce que d'autres villes ont été impactées : Yerres, Brunoy, Boussy-Saint-Antoine. Donc je vais proposer aux autres maires de pouvoir nous équiper avec du matériel qui puisse vraiment servir dans ces situations qui malheureusement se reproduisent assez souvent et je crains qu'avec la situation climatologique, ces épisodes viennent à se répéter".