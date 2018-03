Dans le Châtillonnais, la vallée de la Tille et le val de Saône, les maires des communes sinistrées par les inondations du mois de janvier ont demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Près de deux mois après les dégâts, on attend encore l'arrêté interministériel.

Côte-d'Or, France

A voir les canards barboter dans les eaux tranquilles de l’Ignon, à Is-sur-Tille, on a du mal à imaginer aujourd’hui les inondations qui le 26 janvier avaient envahi certains quartiers de la ville. Thierry Darphin, le maire, a réceptionné 65 demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Dont celle de Bernard Mary. En une nuit, son garage s’était retrouvé sous un mètre d’eau, noyant toutes les affaires qui s’y trouvaient. Depuis, les experts des assurances sont passés, et ce sinistré est dans l'attente d'un dédommagement : « une double attente, parce que mon scooter a été noyé. Là ça n’est pas l’assurance de la maison qui marche, mais celle du scooter, c’est compliqué. »

Une franchise de 380 €

A Bressey-sur-Tille comme à Is, 65 habitations ont été sinistrées. Après une précédente inondation en 2013, Jean-Luc Olivier avait pris la précaution de surélever ses affaires dans son sous-sol. Peine perdue, cette année, la nappe phréatique est montée jusqu’à une hauteur de 60 centimètres. L'expert est venu chez lui un mois plus tard, et il ne s'attend pas à un dédommagement mirobolant : « on aura une franchise de 380 euros. Donc, entre l’évaluation des biens sinistrés, l’obsolescence qui leur est appliquée, et puis la franchise, à part celui qui a eu une grosse installation mise hors d’état, il n’y aura pas grand-chose à attendre ».

Pour bénéficier d'une indemnisation, les sinistrés attendent un arrêté interministériel de catastrophe naturelle. Le maire d'Is-sur-Tille est conscient que les inondations ont touché plusieurs régions et qu'il faudra patienter : « nos amis parisiens qui sont plus près de Dieu, vont peut-être passer avant nous. Les gens en région parisienne ont été inondés pendant plusieurs semaines, avec je pense, des conséquences bien plus importantes que les nôtres ».

Des assureurs anticipent l'arrête interministériel

Certaines compagnies d’assurance cependant anticipent la parution de l’arrêté de catastrophe naturelle et prennent déjà en charge les dommages. C’est le cas de Groupama qui affirme avoir déjà versé une indemnisation à 80% des 26 foyers sinistrés assurés dans son agence issoise. Une franchise de 380 € est appliquée aux particuliers. Pour les professionnels, elle est au minimum de 1140 €. Les assureurs sont ensuite remboursés par l’Etat, via le fonds alimenté par une taxe perçue sur les contrats.