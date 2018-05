C'est au large de Toulon, à la Seyne-sur-Mer (Var) qu'une trombe marine s'est formée ce mardi. Un phénomène spectaculaire qui ressemble à une tornade et qui a surpris les participants de l’événement Américaine Lady sur l’Esplanade Marine. La mini-tornade n'a fait aucun blessé.

La Seyne-sur-Mer, France

« Je fais 1 mètre 72, plus de 80 kilos et je suis partie avec les chapiteaux » raconte Laure encore très choquée. L’organisatrice d’Américaine Lady était sur le quai de la marine à la Seyne-sur-Mer ce mardi pour la troisième édition de cet événement quand le vent s’est levé. Un vent très puissant, un phénomène rare que l’organisatrice n’a pas compris immédiatement.

« Il était 17h, j’étais en train de discuter quand d’un coup les chapiteaux se sont envolés». Pendant 5 bonnes minutes, c’est la panique sur l’esplanade. Les structures s’envolent les unes après les autres. «Je n’ai jamais vu ça ! Il y avait du sable et des objets partout, c’était impossible de voir quoi que ce soit » raconte, encore essoufflée, cette femme.

Après Marseille, ce lundi c’est donc autour de la Seyne-sur-Mer de subir cette « mini-tornade ».

Cette fois non plus, pas de blessé, et «c’est une chance» rajoute l’organisatrice d’Américaine Lady car il y avait de nombreux enfants sur place.