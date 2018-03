Grez-en-Bouère, France

L'entreprise Aprochim doit-elle stopper son activité de traitement de déchets toxiques à Grez-en-Bouère ? Le débat est relancé à chaque accident et soupçon de pollution. Depuis jeudi, Aprochim a relancé partiellement son activité sous surveillance préfectorale. Deux enceintes sous-vide sur les six existantes fonctionnent à nouveau. D'après nos informations, Aprochim n'utilise plus les six enceintes en même temps, mais bien deux seulement. Comme expliqué par la Préfecture de la Mayenne ce jeudi, les sols sont pollués autour de l'usine (PCB, Dioxyne, fuorane). Les taux de contamination sont six fois supérieurs à la norme européenne dans un rayon de 10 mètres autour du site. Au-delà, ces taux ne dépassent pas la réglementation soit 1,25 picogrammes/gramme de matière sèche.

"Rien ne change, on n’écoute pas les riverains" Copier

Des riverains malades ?

Après les soupçons de pollution au PCB en 2011 par Aprochim, l'accumulation des épisodes de pollution ne serait-elle pas un risque pour la santé des riverains et des habitants de Grez-en-Bouère ? Michel et son épouse n'écarte pas cette hypothèse. Le couple habite à 300 mètres de l'usine. Après l'incendie d'octobre 2017, de la poussière et du gaz ont été projetés autour du site. "C'est quelque-chose qui ne se voit pas, qui ne se sent pas donc on peut se poser toutes sortes de questions. Je pense que cette usine aurait dû être arrêtée depuis longtemps. Rien ne change, on n’écoute pas les riverains" estime cet habitant. À côté, Jocelyne, sa femme. Malade, elle traîne des problèmes de reins notamment et n'hésite pas à faire le lien avec la pollution d'Aprochim. "Mes médecins ne veulent pas me le dire franchement mais ils disent quand même : 'ça se peut'. Personne ne veut faire de recherches et des analyses" indique la riveraine.

Quid de l'agriculture ?

En 2011 au moment des soupçons de pollution au PCB, il existait une dizaine d'élevage autour du site chimique. Aujourd'hui plus rien ou presque : trois fermes sont sous séquestre. Les veaux sont particulièrement fragiles face au polluant PCB. "C'est une molécule bio-accumulatrice qui ne se dégrade pas dans les graisses des animaux" expliquent Éric de Rocquefeuille, agriculteur et membre de la commission de suivi du site. "Si les terrains n'étaient pas pollués, il n'y aurait pas de fermes sous séquestre" termine celui qui possède deux champs à 400 mètres de l'usine.

À Grez-en-Bouère, Aprochim emploie 35 salariés. L'usine s'est installée en 1988. "Le problème c'est que nous vivons dans un monde dans lequel on réagit de manière affective. Quand on nous parle de la norme 1,25, je crois que c'est un chiffre relativement peu compréhensif et appréciable. C'est tellement infinitésimal" déclare le maire de la commune Jean-François Lassalle. "Moi je ne sais pas quel est l'impact sur la santé. On a une pollution médiatique importante sur Grez que j'ai dénoncée en 2014 lors des élections municipales. De toute façon dès qu'il se passe quelque-chose, c'est la faute d'Aprochim" poursuit l'élu.

Le 6 avril, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement viendront vérifier qu'Aprochim a tiré les leçons de l'incendie du mois d'octobre et sécuriser son usine (balisage au sol par exemple).