Arcachon : les plaisanciers manifestent pour préserver leurs libertés sur le Banc d'Arguin

Les associations de plaisanciers appelle à un large rassemblement ce samedi matin devant les Affaires Maritimes d'Arcachon. Raison de leur colère : le nouveau décret du Banc d'Arguin qui limite la présence humaine dans la réserve naturelle.

Le fameux banc de sable, réserve naturelle ornithologique, fait l'objet de toute les convoitises. Les plaisanciers sont vent debout contre ce décret signé par Ségolène Royal. Le texte leur interdit désormais de jeter l'ancre de nuit devant le Banc d'Arguin. Cela faisait des années que ce décret était dans les tuyaux. Il vise à mieux protéger le site et notamment les oiseaux migrateurs qui y nichent tous les ans. Une protection renforcée injustifiée selon les plaisanciers.

Ce sont des Ayatollahs de l'environnement qui veulent mettre Arguin sous cloche — Un plaisancier

"Certes, il faut protéger la réserve naturelle et les oiseaux" reconnaissent les propriétaires de bateaux "mais là on va trop". Les mesures de restrictions ne seraient pas justifiées. Les plaisanciers amoureux des clairs de lune sur le banc de sable ne seront pas les seuls à manifester aujourd'hui. Ils seront rejoints par les représentants de la filière nautique du Bassin d'Arcachon. Et ils ne comptent pas baisser les bras : un recours gracieux devant le conseil d'Etat est en préparation.