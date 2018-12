ArcelorMittal écope d'une amende de 15 000 euros pour pollution de l'air à Fos-sur-Mer

Fos-sur-Mer, France

L'industriel ArcelorMittal vient d'écoper d'une amende de 15 000 euros, ce vendredi, pour pollution de l'air dans son usine sidérurgique de Fos-sur-Mer, près de l'Étang de Berre. En plus de cette amende, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une astreinte de 1.500 euros par jour jusqu'à ce que le groupe sidérurgique respecte les normes environnementales visées. L'aciérie avait été mise en demeure il y a un an de respecter les limites de rejets de benzène, "substance classée cancérigène et mutagène" et de composés organiques volatils, mais n'a pas pris les mesures nécessaires à temps, précise la préfecture.

La mise aux normes de tous les fours est planifiée dans le courant de l'année 2019

ArcelorMittal, interrogé par l'AFP, affirme avoir engagé d'importants investissements : "Les investissements environnementaux représentent 40 à 50% des investissements réalisés sur le site ces dernières années, soit plus de 100 millions d'euros entre 2012 et 2017". D'après le groupe, la finalisation des travaux sur les fours restants est planifiée courant 2019. En novembre, des habitants ont porté plainte en novembre contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui" en raison de la pollution qu'ils subissent, dénonçant notamment une recrudescence de cas de cancer.