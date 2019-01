ArcelorMittal expose ses salariés à une situation dangereuse avec des taux de benzème 3000 fois supérieur aux normes

Fos-sur-Mer, France

Le rapport est accablant pour ArcelorMittal d'après le site en ligne Marsactu qui s'est procuré un document de l'inspection du travail. Les mots sont explicites, l'entreprise de Fos-sur-Mer place certains de ses salariés dans une _"situation dangereuse"_pour leur santé. Ils s'agit des employés qui travaillent dans la cokerie, pendant plusieurs mois ils ont été exposés à des taux de benzème 3000 fois supérieurs aux normes.

Des fuites et pas de masque

Le site Marsactu révèle que c'est lors d'un contrôle inopiné au sein de la cokerie que l'inspectrice a remarqué que les émanations de benzème étaient des milliers de fois supérieures aux normes en vigueur. Des émanations qui proviennent notamment de fuite au niveau des portes, il n'y a pas de système clos ou de protection collective technique écrit l'inspectrice dans son rapport.

La situation est d'autant plus inquiétante que les salariés parfois ne sont pas suffisamment protégés. On apprend par exemple que certains ne portent pas de masque alors qu'ils sont aux commandes des machines qui déposent le charbon dans les fours.

Déjà condamnée pour pollution de l'air

Ce n'est pas la première fois qu'AcelorMittal est pointée du doigt. En décembre dernier, l'état a infligé à l'usine de Fos-surt-Mer une amende de 15 000 euros et une astreinte de 1500 euros par jour pour l'obliger à respecter les normes environnementales. Et il y a un an l'usine a été mise en demeure pour non respect des limites de rejets de benzène.