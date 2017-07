ArcelorMittal Florange : un promeneur exprime à son tour des soupçons sur une pollution à l'acide

Suite au témoignage accablant d'un chauffeur sous-traitant d'ArcelorMittal, un habitant exprime ses soupçons de pollution à l'acide sur le crassier de Florange. Il s'y est introduit en mars 2017 pour récupérer un de ses chiens, qui est mort, dit-il, après avoir bu dans une mare du site industriel.

Y-a-t-il eu pollution à l'acide sur le crassier d'ArcelorMittal Florange? Après le témoignage accablant d'un chauffeur de camion, vidéo à l'appui, un nouveau comité d'établissement extraordinaire du groupe sidérurgique se tient ce mardi matin à 9h, à la demande de la CGT. La justice, de son côté, a ouvert une enquête préliminaire et la direction régionale de l'environnement, la Dreal, doit rendre les conclusions de sa propre enquête ce mardi. ArcelorMittal a déposé plainte de son côté, contre X. C'est maintenant un habitant des environs qui affirme lui aussi avoir constaté une pollution sur le site en mars 2017, juste après la période citée par le chauffeur (décembre 2016 - février 2017).

Dominique Rozwora connait bien les environs d'ArcelorMittal Florange. Ce Mosellan emmène tous les jours ses chiens en promenade dans le bois de l'Etoile situé derrière le crassier de l'usine: "Là, on est sur la partie ArcelorMittal, le grillage est ouvert. Et c'est quand mon chien s'est sauvé que je suis rentré à l'intérieur pour aller le récupérer. Il s'était faufilé dans un trou où les sangliers passaient. Et c'est là que j'ai vu tout ce qui s'y passait".

Je me suis dit, c'est pas normal, on dirait un produit qui brûle les cailloux" - Un habitant des environs

C'était en mars dernier et Dominique se souvient de sa première réaction :"Je me suis dit, c'est pas normal, on dirait un produit qui brûle les cailloux, puisque ça avait une odeur de souffre. Et j'ai su par la suite, avec la vidéo que tout le monde connaît, que c'était bien de l'acide qui avait été déversé. Moi-même, quand je me promenais avec mes chiens près du crassier, on ne pouvait pas rester, tellement ça sentait fort".

VOIR AUSSI : VIDEO - Témoignage d'un chauffeur de camion : "J'ai déversé de l'acide d'ArcelorMittal Florange dans la nature"

L'un de ses chiens, qui a bu dans une mare à l'intérieur du crassier, est mort peu de temps après. Il était déjà malade, précise Dominique, mais il en est persuadé, l'eau polluée l'a achevé :"Mon chien a bu de l'eau, le lendemain, il avait la gorge enflée et trois semaines après, sa gorge avait tellement gonflé que je n'ai pas réussi à le faire opérer. Et c'est le seul qui s'est sauvé et qui a été boire de l'eau à l'intérieur".

Dans ce crassier, cette zone où sont théoriquement stockés des déchets non dangereux, ArcelorMittal se veut rassurant et assure qu'aucune pollution n'a été constatée dans les nappes phréatiques pour l'instant. En interpellant la mairie de Florange sur cette pollution via sa page Facebook, Dominique Rozwora est allé un peu loin il y a deux semaines. Placé en garde à vue le 4 juillet dernier, il sera convoqué fin août devant le tribunal correctionnel de Thionville pour insultes. La mairie de Florange n'a pas répondu à nos sollicitations.