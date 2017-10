Ardèche : 42 nouveaux repères de crues pour sensibiliser les touristes

Quarante-deux nouveaux repères de crues ont été inaugurés, ce jeudi, sur le bassin versant de l'Ardèche. Ils visent à sensibiliser les habitants et surtout les touristes aux risques de crues présents sur vint-cinq communes ardéchoises.

Avez-vous remarqué de petits ronds blancs et violets le long de l'Ardèche ? Quarante-deux nouveaux repères de crues ont été installés dans vint-cinq communes, du bassin versant de l'Ardèche. Le Préfet de l'Ardèche a inauguré, ce jeudi après-midi, les repères situés à Saint-Alban-Auriolles, Vogüé et Aubenas.

42 nouveaux repères dans 25 communes

Les nouveaux repères de crues du bassin versant de l'Ardèche ont été inaugurés ce jeudi. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ces repères signalent la date de la crue, la hauteur de l'eau et la rivière concernée. A Vogüé, deux repères symbolisent les crues de 1890 lorsque l'eau était montée à près de sept mètres et celle de 1992, le niveau de l'eau était alors à plus de 2,5 mètres.

A Vogüé, deux nouveaux repères signalent les crues impressionnantes de 1890 et 1992. © Radio France - Mélanie Tournadre

A Saint-Alban-Auriolles, le repère de crue n'est qu'à 23 centimètres au dessus du sol mais il est situé sur un muret à près de 700 mètres de l'Ardèche, ce qui montre bien l'étendue de l'inondation de 1890.

A Saint-Alban-Auriolles, lors de la crue de 1890, l'eau était montée à cet endroit de 23 centimètres alors qu'il est à 700 mètres de distance de l'Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

Sensibiliser les touristes

Des panneaux explicatifs en français et en anglais ont également été installés pour sensibiliser aux risques de crues. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ces nouveaux repères de crues visent principalement à sensibiliser les touristes, bien moins au courant des risques d'inondation que les habitants. Les habitants se rappellent très bien de la crue du 22 septembre 1992 qui avait tué quatre personnes en Ardèche, une personne dans la Drôme.

"Il faut rappeler l'histoire et dire qu'une nouvelle crue peut encore nous arriver" explique Pascal Bonnetain, le président du Syndicat Mixte Ardèche Claire.

"Il faut rappeler aux gens que l'été quand ils sont garés, ils peuvent se retrouver avec trois mètres d'eau au dessus du toit"

"Quand ils voient la rivière l'été, très basse, les touristes ont du mal à imaginer qu'elle puisse prendre d'un coup une autre dimension" explique Geneviève Laurent, la maire de Vogüé. "Dans certains endroits, on n'a que trente minutes pour réagir avant que la vague arrive" explique le Préfet de la Ardèche, Alain Triolle.

Le Préfet de l'Ardèche a signé, ce jeudi à Aubenas, le nouveau programme d'action (2017/2021) pour la prévention des inondations. Il prévoit notamment d'améliorer encore l'entretien des cours d'eau et le système d'alerte "Vigicrues".