Ardèche : dépollution au mont Gerbier de Jonc

Le département de l'Ardèche a entrepris depuis lundi de nettoyer cette décharge partiellement enfouie sous terre. Une entreprise d'insertion a déjà enlevé dix tonnes de terre et de déchets.

Mont Gerbier de Jonc, Saint-Martial, France

C'était avant le ramassage des ordures ménagères et avant les déchetteries. Plusieurs restaurateurs installés au pied au mont Gerbier de Jonc avaient pris l'habitude de se débarrasser de leurs déchets sur les pentes du Gerbier. Ce temps-là est révolu mais la décharge est toujours là un peu enfouie sous la terre. On y trouve des milliers de bouteilles de verre, de la vaisselle et de la ferraille rouillée.

Des débris enfouis sous terre © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Donner l'exemple

Il était devenu difficile pour le département qui a installé une maison de site en 2016 de laisser cet endroit en l'état. D'autant plus qu'un projet en commun avec le département voisin de la Haute-Loire prévoit le classement du Gerbier/Mézenc grand site de France. Par ailleurs la décharge peut être dangereuse pour les 300.000 visiteurs qui fréquentent le site chaque année et pour la faune sauvage.

Une entreprise d'insertion

C'est l'entreprise d'insertion Synernat de Chassiers qui a été choisie par le département de l'Ardèche pour nettoyer le site. Les six salariés en insertion et leur encadrant ne peuvent utiliser que des brouettes pour ramener la terre et les déchets dans de grandes bennes qui ont été installées au bord de la route. Les bennes sont ensuite emmenées à Lavilledieu pour y être triées. Le chantier devrait durer deux semaines.