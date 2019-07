Ardèche : inquiétudes autour de la bactérie tueuse

Aubenas, France

La cyanobactérie est très dangereuse et souvent mortelle pour les animaux. Cette bactérie qui se développe dans les eaux chaudes et stagnantes du bord des rivières libère une toxine. C'est cette toxine qui peut tuer les animaux en provoquant des lésions neurologiques et hépatiques.

Deux cas suspects à Saint-Paul-le-Jeune

Un vétérinaire a suspecté deux cas d'empoisonnement à la cyanobactéries sur deux petits chiens. Ils s'étaient baignés dans les eaux du Chassezac. L'organisme qui gère les rivières du Sud Ardèche a mené son enquête en faisant des analysent là où s'étaient promenés les chiens. Aucune cyanobactérie n'a été trouvé. Les cyanobactéries ne sont pas visibles à l'oeil nu, mais lorsqu'elles prolifèrent, elles forment un amas mousseux grisâtre.

Toutes les conditions sont réunies pour le développement de cette bactérie

La canicule a provoqué une forte élévation de la température de l'eau des rivières. Elle a aussi provoqué une chute des débits. D'où de l'eau chaude stagnante. C'est de ces flaques dont il faut se méfier. Il faut absolument en éloigner les chiens et les enfants. Car la cyanobactérie peut être aussi dangereuse pour les enfants. Pas de danger en revanche tant qu'on ne l'ingère pas. En septembre 2017, un chien était mort à Saint-Just-d'Ardèche en buvant l'eau de l'Ardèche empoisonnée par des cyanobactéries.