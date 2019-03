Ardèche : le nombre de frelons asiatiques explose

Le nombre de nids de frelons asiatiques a été multiplié par deux et demi en un an en Ardèche. Une plate forme sur internet permet de recenser les nids.

Ardèche, France

Il y avait 350 nids de frelons asiatiques répertoriés en 2017 en Ardèche. L'an passé, on en a compté 850. Championne toute catégorie, la commune de Sablières à côté de Joyeuse : il y avait 46 nids. Mais aussi 36 à Privas et 26 à Aubenas. Il faut dire que le frelon asiatique n'a pas de prédateur à part l'homme. Il est arrivé de Chine en France en 2004 et depuis il ne cesse de prospérer.

Un frelon asiatique - Christophe Moins - lefrelon.com

Une plateforme internet pour signaler les nids

Christophe Moins a tout plaqué pour devenir apiculteur à Saint-Sauveur-de-Montagut. Il était jusque-là développeur de sites internet. Face au fléau du frelon asiatique, il a décidé de créer une plateforme sur le net : lefrelon.com. Vous pouvez y signaler tout nid de frelon asiatique. Un animateur vérifie s'il s'agit bien de frelons asiatiques et vous propose des solutions de destruction du nid. Résultat : on a une cartographie de l'expansion du frelon asiatique en Ardèche.

Appeler un professionnel

Il est extrêmement dangereux de s'attaquer à un nid de frelons asiatiques. L'insecte n'est pas agressif mais toute la colonie réagit en cas d'agression et poursuit son attaquant. Il peut bien sûr piquer pour injecter son venin, mais aussi le lancer sur son agresseur. Les pompiers ne détruisent pas les nids de frelons à moins que le nid soit dans un endroit dangereux comme la cour d'une école. Mais dans votre jardin, c'est à vous de faire appel à un professionnel. Il vous en coûtera de 90 à 150 €.