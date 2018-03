Villeneuve-de-Berg, France

C'est une des conséquences inattendues de la sécheresse de l'année 2017 en Sud-Ardèche. La plupart des arbres sont très affaiblis et certains parasites en profitent pour passer à l'attaque.

Un parasite tueur

Il s'appelle le Sphaeropsis sapinea. Un champignon endémique qui vit dans le bois du pin noir. La plupart du temps, il est inoffensif mais il profite de la moindre faiblesse de l'arbre pour se développer.

Et c'est ce qui se passe depuis le début de l'hiver dans les forêts du secteur de Villenuve-de-Berg. Le champignon se développe et tue les pins noirs. Le sommet de l'arbre commence à sécher, puis tout le pin dépérit et meurt en quelques semaines. Des versants entier du secteur sont atteints.

Les bois sur la commune de Saint-Andéol-de-Berg © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Aucun remède contre ce parasite

Il n'y a pas de solution pour enrayer ce champignon. On ne peut seulement abattre les arbres qui sont morts. C'est ce que fait l'office national des forêts dans les secteurs qu'il gère. Le bois peut être encore commercialisé si on n'attend pas trop. Car le champignon finit par bleuir le pin qui devient inexploitable. Dans les forêts privées non entretenues, les arbres restent sur place et sont un risque supplémentaires d'incendie.