Ardèche : levée de l'interdiction de circuler des cars, sauf en montagne

Suite au redoux, le préfet a pris à 10 heures ce vendredi un arrêté levant autorisant à nouveau les cars à circuler au dessous de 800 mètres d'altitude. L'interdiction reste en vigueur sur la montagne où il a beaucoup neigé et où la circulation reste délicate.

Les cars circulent à nouveau en Ardèche. Le préfet a levé en partie l'arrêté en vigueur depuis hier soir 21 heures interdisant la circulation des transports de voyageurs sur les deux tiers sud du département en raison de l'épisode neigeux. Au dessous de 800 mètres, il n'y a plus de difficulté de circulation grâce au net redoux.

Reprise de circulation pour les cars TER, le Sept et Tout'enbus

Les bus urbains d'Aubenas Tout'enbus roulent à nouveau ainsi que les cars TER et les cars des lignes régulières du département. Sur l'axe Aubenas-Privas, le col de l'Escrinet (situé à 787 mètres d'altitude) est à nouveau dégagé. Les poids lourds sont également autorisés à y circuler à nouveau.

Routes coupées et circulation difficile sur la montagne ardéchoise

La carte des routes de l'Ardèche vendredi à 11 heures - Département de l'Ardèche

Les cars n'ont en revanche pas le droit de circuler sur la montagne ardéchoise où la neige dépasse parfois les 80 centimètres et où la circulation est très délicate. Plusieurs lignes restent suspendues comme par exemple les cars entre Annonay et Saint-Agrève ou entre Saint-Agrève et Le Puy-en-Velay. Les stations de ski de la Croix de Bauzon et de la Chavade sont fermées à la circulation ainsi que plusieurs routes secondaires.

La vigilance orange toujours active sur l'Ardèche et la Lozère devrait être levée à la mi-journée par Météo France.