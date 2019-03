VIDÉO - Les pompiers s’entraînent en mettant le feu à la forêt en Ardèche

Freyssenet, France

C'est à la demande d'un agriculteur que les pompiers sont intervenus. Il souhaitait un écobuage sur une parcelle de lande sur laquelle il veut retrouver de l'herbe pour ces quatre cents moutons. Les pompiers en ont profité pour faire de cet écobuage un exercice grandeur nature. Il s'agissait de s'entraîner avant le début de la saison des feux de forêts.

Quinze casernes concernées

C'est tout le groupement centre du SDIS de l'Ardèche, le service départemental d'incendie et de secours qui était concerné par cette manoeuvre : du Cheylard à Saint-Martin-d'Ardèche en passant par Viviers et la Voulte-sur-Rhône. 70 pompiers ont passé une partie de la journée de vendredi à tester leur matériel et les procédures. Un incendie très visible puisqu'un épais panache de fumée s'est dégagé au-dessus de la vallée de l'Ouvèze une bonne partie de la journée.

"La saison des feux de forêt commence de plus en plus tôt explique le colonel Alain Rivière, patron des pompiers de l'Ardèche."

Les sécheresses successives assèchent la végétation et la saison des feux de forêts commence de plus en plus tôt. Et ça pose problème aux pompiers qui mettent en place des renforts pendant l'été et sont capables de passer ainsi la saison. Mais impossible de mettre en place ces renforts dès le mois de mars. Or depuis le début de l'année, cinquante hectares ont brûlé en Ardèche contre dix l'an dernier. La plupart du temps il s'agit d'écobuages mal maîtrisés.

Un exercice sur le plateau du Coiron, commune de Freyssenet © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

L'Ardèche est un département très sensible au feu de forêt en raison de sa position géographique dans le sud de la France mais aussi de sa surface boisé. 68% du département est constitué de forêts.