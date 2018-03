Pour la préfecture de l’Ardèche peu importe la manière, ces daims ne doivent pas rester en liberté dans la nature. Il faut les tuer pour éviter leur prolifération, "les détruire" comme c'est écrit dans l'arrêté préfectoral.

Et pourtant il existe une autre solution. A Sedan, dans les Ardennes, une association de protection de la faune sauvage s’est proposée pour accueillir les quatre daims. Quand Eliane Ruiz, la secrétaire, a appris le sort réservé aux daims, elle n’a pas hésité : "Notre présidente à un grand parc. Elle accueille des animaux. Cela nous a beaucoup touché, c’est pour cette raison que l’on souhaite les sauver."

Sauver ces daims, c'est une possibilité, à condition que l'association s'en charge. Elle sera épaulée par l'organisation One Voice, président par Muriel Arnal.

"Nous pouvons tout à fait transporter ces animaux. Nous devons avoir des autorisations et que les animaux soient endormis. La capture doit être organisée par la préfecture. On a déjà transporté des lions, des éléphants, des tigres, des vaches ou encore de chèvres. Quatre daims, ça ne devrait pas nous faire peur !" Muriel Arnal, association One Voice.