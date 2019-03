Ardèche : 15.000 pins de pays plantés dans la forêt de Banne

Banne, France

Le pin maritime a été introduit au XIXème siècle par les mineurs. Ce pin pousse vite et il émet des craquements caractéristiques avant de casser. Il était utilisé pour fabriquer les étais dans les galeries de mines. Il permettait ainsi aux mineurs de renforcer les galeries ou de se sauver le plus rapidement possible en cas de danger. Et le pin maritime a fini par coloniser toutes les forêts du Sud Ardèche. Les dernières mines ont fermé après la seconde guerre mondiale et les pins maritimes sont restés.

La forêt de Banne, à côté des Vans © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le pin de Salzmann, une espèce endémique des Cévennes

Le pin de Salzmann avait fini par disparaître. Il n'en restait que quelques individus à Banne. Et pourtant ce pin a des avantages : c'est d'abord le pin local, celui qui existait avant le pin maritime, il s'adapte bien au sol assez pauvre et peut aussi s'adapter au réchauffement climatique.

Un incendie impressionnant

Le 2 septembre 2014 un incendie ravage la forêt de Banne. 80 hectares partent en fumée. Et l'office national des forêt a l'idée de relancer le pin de Salzmann. C'est ainsi que 15.000 pins de Salzmann viennent d'être plantés : des plants de quelques centimètres de haut.

Les plants de pins de Salzmann © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des graines ont été récoltées sur la commune de Banne. Elles proviennent des quelques pins qui restaient en place, des pins très anciens parfois de 150 ans qui étaient génétiquement purs, non hybridés avec des pins maritimes qui n'étaient pas présents à cette période.

Un mécène règle la note

Le maire de Banne a porté le projet avec la communauté de communes du pays des Vans en Cévennes. L'ONF a apporté son aide technique. Mais il fallait régler la note, 50.000 €. Et c'est un assureur suisse, la société Helvia qui a permis que le projet se réalise. Cette entreprise a déjà réalisé plusieurs chantiers de reboisement dans les Alpes.