Ardennes: A Chooz, sept nouvelles communes dans le périmètre de sécurité de la centrale

En 2018, le périmètre de sécurité des centrales nucléaires françaises s'étendra de 10 à 20 kilomètres. Une mesure décidée par Ségolène Royal, ex-ministre de l'environnement. Dans les Ardennes, la centrale de Chooz accueillera 7 communes supplémentaires dans son périmètre de sécurité.

Elles sont 7 communes ardennaises à rentrer dès l'année prochaine dans le nouveau périmètre de sécurité de la centrale nucléaire de Chooz. Revin, Fumay, Anchamps, Monthermé, Thilay , Hautes-Rivières, et Aybes. Des communes qui se trouvent au delà du périmiètre des 10 kilomètres autour de la centrale et qui seront donc soumises dès 2018 à des mesures de sécurité et de prévention comme la distribution de comprimés d'iode, nécessaires en cas d'émanations de fumées radioactives.

à réécouter Pierre Cordier, député les Républicains des Ardennes

Pour le député LR des ardennes, Pierre Cordier, également président de la commission locale d'information de la centrale nucléaire de Chooz, ces nouvelles mesures de prévention ne doivent pas inquiéter les habitants concernés. Le gouvernement a simplement tiré les conclusions de l'accident nucléaire de Fukushima au Japon. Il s'agit aussi de revendications anciennes d'associations qui souhaitaient que ce périmètre de sécurité autour des centrales soit élargi.

Un réacteur de la centrale de Chooz © Maxppp - AURELIEN LAUDY

Aujourd'hui, les maires des 7 communes concernées par cette élargissement du périmètre de sécurité attendent la signature de l'arrêté du Préfet des ardennes. Les maires des communes organiseront ensuite des réunions d'information et une campagne de communication pour les habitants afin qu'ils puissent aller retirer en pharmacie les comprimés d'iode pour les protéger, en cas de besoin, de la radioactivité.