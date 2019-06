Argentat est la commune la plus chaude du Limousin durant cette canicule

Ce jeudi était sans doute la journée la plus chaude de la semaine, le pic de cette canicule. Comme la veille mercredi c'est à Argentat qu'il a fait le plus chaud en Limousin. Météo France y a relevé 40,5 °.

Limousin, France

Ce n'est pas le record absolu. Il avait fait à Argentat 41,6 ° durant la canicule de 2003. Mais c'est tout de même une belle fournaise qu'a connue la cité du sud corrézien ce jeudi. Et c'est encore là, comme mercredi, que les températures les plus extrêmes ont été relevées par Météo-France : 40,5 °. "On est habitués ici" lance toutefois André, un Argentacois de naissance qui rappelle que la commune est située dans une cuvette.

Je suis liquéfiée" - Odette, 76 ans

Habitué, certes mais pas au point de vivre tout à fait normalement. Il fallait voir l'avenue Pasteur, la principale artère commerçante de la ville de 3000 habitants. Au plus fort de l'après-midi il n'y avait pas un chat. On entendait même les oiseaux chanter. Les quelques téméraires qui se rencontraient affichaient des mines échaudées comme Odette. Cette dame de 76 ans, résidente de la maison de retraite, voulait absolument faire sa balade quotidienne. "Je suis liquéfiée" a-t-elle précisé avant de tourner les talons pour rentrer. Pour autant ces chaleurs en réjouissent d'autres. Ainsi Fabrice : "On a quand même six mois de froid où on se gèle pour en général 10 jours de chaleur. Alors elle est là, profitons-en !"

Très chaud partout ailleurs, mais un peu moins que prévu

Le thermomètre s'est affolé un peu partout en Limousin mais n'a pas atteint les extrêmes prévues par Météo France. Alors qu'il devait dépasser les 40°C à Limoges-centre, le mercure a "tout juste" passé les 37°C.

Il a fait un peu de 38°C à Brive, 37°C à Egletons ou encore 36°C à Châteauponsac.

Le plus frais ? 33°C à Saint Léger la Montagne.