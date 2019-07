Ariège : Premières mesures d'effarouchement de l'ours après un nouveau dérochement

Un nouveau dérochement sur les estives du Mont Rouch a motivé la décision de la préfecture de l'Ariège. Mardi 24 juillet, en fin d'après-midi, 61 brebis ont chuté d'une barre rocheuse dans ce secteur du Couserans, frontalier de l'Espagne. Le deuxième accident de ce type cet été après la mort de 260 brebis en Haute-Ariège.

Ce jeudi, les agents de l'ONCFS ont procédé aux constatations. La préfète Chantal Mauchet a dans la foulée décidé que l'Office national de chasse et de la faune sauvage mènera en soirée des opérations pour effrayer l'ours et l'éloigner de cette zone d'estive "pour le compte des éleveurs".

La préfète de l'Ariège qui a souligné dans un communiqué que le contact avec les éleveurs s'était bien passé. La semaine dernière la situation s'était tendue avec l''incendie d'un véhicule de l'ONCFS.

Les éleveurs du groupement pastoral de cette estive et les bergers étaient présents sur les lieux et, bien que très touchés par cet événement, ont accueilli et guidé les agents de l’État avec respect et dignité, échangeant avec eux sur les caractéristiques des lieux et les circonstances probables du dérochement. Extrait du communiqué de la préfecture de l'Ariège