Ce samedi et ce dimanche, l'association Stop Mine Salau organise deux jours de festivités et de débats pour fédérer les opposants aux projets miniers en France. L'occasion aussi de mettre la pression sur l'exploitant et les pouvoirs publics pour éviter la réouverture du site, fermé depuis 1986.

09140 Couflens, France

Ce samedi 25 et ce dimanche 26 août, l'association ariégeoise Stop Mine Salau, opposée à la reprise de l'activité sur le site fermé depuis 1986, organise un festival pour rassembler les militants et informer sur les projets d'extraction dans les mines françaises. Au menu, des conférences et tables rondes sur la recherche, les techniques d'extraction, ou la rentabilité économique.

Car c'est un serpent de mer dans les Pyrénées ariégeoises ; plus de 30 ans après son arrêt, l'activité dans la mine de Salau va-t-elle pouvoir reprendre ? Différentes études et travaux sont menés en ce moment pour préparer le retour à l'exploitation de ce gisement sur la commue de Couflens, une source riche notamment de tungstène et d'or. Pour l'instant on est encore loin de la reprise de l'extraction ; le permis d'exploration accordé l'année dernière, en février 2017, à une société australienne, Variscan Mines est un des plus avancés en France, mais il faut encore s'assurer que la future exploitation serait sûre pour la santé et l'environnement.

Mais l'idée du festival, pour Jacques Renoud, président de l'association Stop Mine Salau, ce n'est pas seulement de refuser une mine voisine mais de fédérer tous les opposants aux projets miniers en France.