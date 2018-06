C'est tout nouveau ! Pendant un an Atmo Nouvelle Aquitaine va évaluer la proportion de résidus de pesticides présents dans l'air. Six instruments de mesure ont été dans la grande région, dont un dans la Vienne en lien avec les grandes cultures.

Poitiers, France

Il y a du nouveau du côté de la surveillance des pesticides dans l'air de Nouvelle-Aquitaine : Atmo Nouvelle-Aquitaine, l’observatoire régional, participe à partir d'aujourd'hui à la campagne nationale de surveillance des pesticides dans l'air. Objectif de cette étude : connaître la quantité de résidus de pesticides présents dans l’air ambiant. Elle s’imbrique dans le programme de surveillance mis en place par Atmo depuis 2000.

Dans la grande région, l'organisme a installé une demi-douzaine de points de mesure, dont un dans la Vienne en lien avec les grandes cultures. Pendant un an, les agents d'Atmo vont traquer la présence de 70 à 90 molécules pesticides différentes et calculer leur taux de présence dans l'air. Et nouveauté 2018, le glyphosate sera également à l'étude. Toutes les infos, ici, sur le site d'Atmo Nouvelle Aquitaine