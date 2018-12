Attention à la neige et aux pluies verglaçantes la nuit prochaine en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Soyez prudents sur les routes de Lorraine. Un épisode de neige et de pluie verglaçante est attendu dans la nuit de samedi à dimanche.

L'appel à la vigilance de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Le mercure continue de descendre et on attend de la neige et des pluies verglaçantes dans la nuit de samedi à dimanche.

Neige et verglas

Une perturbation venue de Bourgogne va remonter vers la Lorraine cette nuit et en début de matinée occasionnant probablement des chutes de neiges. De quoi brièvement blanchir les sols en plaine mais peut-être cinq à sept centimètres sur le relief vosgien. Un épisode neigeux qui pourrait être suivi dans la nuit ou en début de matinée par des pluies verglaçantes localement.

Le temps redeviendra sec en cours de matinée avec également une remontée du mercure.