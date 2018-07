Zuydcoote, France

Il suffit de marcher quelques minutes dans les dunes pour apercevoir des traces de feu. Il y a certainement un pyromane derrière une partie de ces incendies, mais il y a aussi beaucoup de négligence de la part des visiteurs des lieux. C'est ce qu'observe Aline Bué, la responsable des gardes nature : "Énormément de gens viennent de la métropole lilloise et ils ne sont pas assez sensibilisés. Ils viennent passer plusieurs jours avec leur campement, des bidons d'essence. Ils ramènent du bois pour faire des feux de camp. Ils ne comprennent pas la dangerosité de leurs gestes"

La plupart des feux signalés dans les dunes sont liés à des négligences : des visiteurs qui campent sur place, qui jettent des mégots ou des pétards. © Radio France - Matthieu Darriet

"On demande aux gens de rester sur le sentiers balisés, poursuit Aline Bué. Et surtout, on leur demande ne pas faire de feux et de faire attention aux mégots de cigarettes, et aux pétards. On dit aussi souvent aux gens de remporter les poubelles, car une canette qui reste au soleil, avec la réverbération, ça peut s'enflammer.

Les patrouilles des gardes nature, des agents de l’office national de la chasse et des gendarmes vont donc se multiplier. Déjà une dizaine de PV à 135 euros ont été dressés